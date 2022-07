Motorradfahrer verletzt sich schwer

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin am Montag auf der Landesstraße 320 zwischen Primisweiler und Wangen mit einem Motorradfahrer zusammengeprallt. Die Frau war in Richtung Wangen unterwegs und wollte an der Einmündung links in Richtung Niederwangen abbiegen. Dabei übersah sie den auf der L 320 entgegenkommenden 24-jährigen Biker. Dieser erlitt bei der Kollision mit dem VW der 80-Jährigen schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seiner Suzuki und dem VW entstand ein Schaden von jeweils 5 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.