Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Mehrere Tausend Euro Sachschaden und ein verletzter Motorradfahrer sind die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in der Praßbergstraße in Wangen.

Der 43-jährige Fahrer eines Motorrads hatte laut Polizei zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Motorradfahrer mit seiner Maschine nach links in Richtung Oftings abbiegen wollte und deshalb nahezu bis zum Stillstand abbremste. In der Folge fuhr er auf das Zweirad seines Bekannten auf, sodass beide zu Fall kamen.

Dabei zog sich der Unfallverursacher den ersten Erkenntnissen Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein 51-jähriger Bekannter blieb unverletzt. Am Motorrad des 43-Jährigen entstand rund 5000 Euro, an der Maschine des 51-Jährigen etwa 2500 Euro Sachschaden. Beide Zweiräder waren nicht mehr fahrbereit.