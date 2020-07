Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

In Untermooweiler ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Bremsmanöver gestürzt. Er verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Der 72-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr von Obermooweiler kommend in Richtung Bachhofen. Vor ihm fuhr ein weiteres Motorrad. Die Fahrerin dieses Motorrades wollte in Untermooweiler nach links in Richtung Engetsweiler abbiegen. Deswegen verringerte sie ihr Tempo und blinkte links. Der Motorradfahrer sah das sehr spät, musste deswegen scharf abbremsen, rutschte weg und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.