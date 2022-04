Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Mit seinem Motorrad ist am Freitag gegen 12.45 Uhr ein 16-Jähriger auf der L 320 zwischen Hiltensweiler und Schwarzenbach gestürzt. Der Zweiradfahrer verlor wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte in der Folge zunächst leicht gegen einen entgegenkommenden Mercedes, bevor er an einer Leitplanke zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Der Jugendliche wurde durch den Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Landesstraßeaufgrund der Unfallaufnahme bis voraussichtlich in den frühen Nachmittag hinein gesperrt.