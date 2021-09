Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 10.15 Uhr in der Erzbergerstraße ereignet hat. Ein 71 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Ausfahren aus einem Grundstück einen 39-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Biker zog sich mittelschwere Verletzungen zu.