Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen in der Wangener Spinnereistraße einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen – und damit dessen Sturz verursacht.

Der 93 Jahre alte Autofahrer war laut der Polizei in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und bog nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ab. Dabei übersah er den auf der Spinnereistraße entgegenkommenden 60 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser tätigte eine Vollbremsung und stürzte auf nasser Straße. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf etwa 1500 Euro.