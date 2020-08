Motorradfahrer stürzt auf Kreisstraße

Auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau und Allwinden ist am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer gestürzt. Er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Der 56-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr von Beutelsau in Richtung Autobahn, als er in einer Linkskurve wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Ducati verlor und zu Boden fiel. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.