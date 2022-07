In einer Kurve der Ravensburger Straße ist ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 15 Uhr gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 17 Jahre alte Fahrer war in Richtung Wangen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang zu Fall kam. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die oberflächlichen Wunden des 17-Jährigen noch an der Unfallstelle. An seiner Maschine entstand durch den Sturz ein Schaden von rund 1000 Euro.