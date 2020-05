Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf der A96 - Strecke zeitweise gesperrt

Aufgrund eines schweren Unfalls war die A96 am Sonntagmorgen in Richtung Lindau kurzzeitig voll gesperrt. Betroffen war davon der Abschnitt Wangen-West bis Weißensberg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer war aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und hatte sich zunächst schwerste Verletzungen zugezogen. Inzwischen teilte die Polizei mit, dass der Mann verstorben ist.