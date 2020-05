Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf der A96 - Strecke teilweise gesperrt

Aufgrund eines schweren Unfalls war die A96 am Sonntagmorgen in Richtung Lindau kurzzeitig voll gesperrt. Betroffen war davon der Abschnitt Wangen-West bis Weißensberg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer war aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und hatte sich zunächst schwerste Verletzungen zugezogen. Inzwischen teilte die Polizei mit, dass der Mann verstorben ist.

Die A96 ist derzeit einspurig befahrbar. Allerdings sind Polizeibeamte derzeit noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt.