Motorradfahrer schwer verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro sind laut Polizeibericht die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 16.00 Uhr auf der K 8007 auf Höhe Winkel ereignet hat. Ein 58-jähriger Motorradfahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und touchierte seitlich den entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 61-Jährigen. Mit dem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht.