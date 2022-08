Motorradfahrer nach missglücktem Überholen gestürzt

Schaden von rund 9000 Euro und Verletzungen sind die Folgen eines Motorradunfalles, zu dem es am Sonntag kurz nach 18 auf einer Kreisstraße bei Untermooweiler gekommen ist. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer prallte, von Schwarzenbach kommend, in einer Kurve am Ortseingang gegen ein Geländer. Das teilt die Polizei mit. Mutmaßlich war der 18-Jährige zu schnell unterwegs. Nach der Kollision schlingerte er auf seiner Maschine weiter und prallte letztlich gegen einen geparkten VW Transporter. An seiner Maschine entstand durch die Kollisionen Totalschaden. Der Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.