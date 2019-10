Motorradfahrer beschädigt Gegenverkehr

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 8003 von Schomburg in Richtung Geiselharz gefahren ist und beim Überholen in einer Rechtskurve die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Autos beschädigt hat.

Ohne sich um den Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern, sei der Unbekannte laut Polizeimeldung davon gefahren.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 in Verbindung zu setzen.