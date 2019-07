Motorradfahrer überholt rücksichtslos

Als ein Motorradfahrer mit seinem Motorrad am Dienstag gegen 09.30 Uhr in Wangen auf der Ravensburger Straße Richtung Stadtmitte unterwegs war, überholte er kurz nach dem Bahnübergang am Beginn des Buchwegs trotz Überholverbot einen Lastwagen.

Wie die Polizei weiter berichtet, ordnete sich der Motorradfahrer nach dem Überholvorgang vor der Einmündung der Leutkircher Straße in den Buchweg dort nach links ein. Als die Ampel für die Linksabbieger von rot auf rot-gelb umschaltete, beschleunigte er sein Motorrad auf die Geradeausspur und überholte zwei vor ihm anfahrende Autos rechts über die Geradeausspur, bevor er vor diesen nach links in die Leutkircher Straße abbog.

Beim Wechsel auf die Geradeausspur behinderte und gefährdete er den Lenker des Gespanns, der von hinten an die Einmündung heranfuhr. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Lenker der an der Einmündung wartenden Pkw, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.