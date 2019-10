Motorrad schleudert in Esel-Trekking-Gruppe

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 8007 mit einer 47-jährige Fußgängerin zusammengestoßen, wodurch beide schwer verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann von Praßberg kommend in Richtung Beutelsau. Kurz vor Beutelsau kam er in einer Linkskurve aufgrund zu hohen Tempos nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und erfasste anschließend die Frau und deren Hund.

Fußgängerin war als Führerin eines Esel-Trekkings unterwegs

Die Fußgängerin ging als Führerin eines Esel-Trekkings am Ende einer Wandergruppe am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße in Richtung Beutelsau. In der Wandergruppe wurden hintereinander mehrere Esel geführt.

Der Mann und die Frau wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen erlitt auch der Hund der 47-Jährigen.

Mehrere durch die Fußgängergruppe geführte Esel scheuten und gingen durch. Sie konnten unversehrt eingefangen und an ihren Standort zurückgeführt werden.

