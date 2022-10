Mopedfahrer prallt mit Auto zusammen

Beim Überholen einer Autokolonne in der Lindauer Straße am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr ist ein Mopedfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der 38-jährige Zweiradfahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr links an den verkehrsbedingt wartenden Wagen vorbei. Einer der Fahrer ermöglichte an der Ausfahrt einer Tankstelle einem 31 Jahre alten Suzuki-Lenker die Einfahrt auf die Straße, wo der Autofahrer aufgrund der unübersichtlichen Verkehrslage mit dem überholenden 38-Jährigen auf seinem Moped zusammenstieß. Dieser stürzte auf die Straße und erlitt dabei Knochenbrüche. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro.