Monaco Swing Ensemble präsentiert Gipsy Swing im Schwarzen Hasen

Tradition mit neuer Leichtigkeit erwartet das Publikum am Freitag, 29. März, im Schwarzen Hasen in Beutelsau, dem Clublokal des Jazz Point Wangen: Denn zu Gast ist das Monaco Swing Ensemble, das ab 20.30 Uhr zu spielen beginnt. Einlass ist eine Stunde vorher. Gypsy Jazz ist en vogue wie lange nicht, heißt es in der Ankündigung: Vom gitarristischen Übervater Django Reinhardt in den 1930er-Jahren in Paris aus der Taufe gehoben, beweise das Monaco Swing Ensemble die außergewöhnliche Lebendigkeit dieser Musik. Leichtfüßig, perfekt, aber nie perfektionistisch, mit Selbstvertrauen und spürbarer Spielfreude schafft das Ensemble den Spagat zwischen traditioneller Django-Ästhetik und moderner Jazz-Interpretation. Das Monaco Swing Ensemble besteht aus Jakob Lakner (Klarinette/Bassklarinette), Jan Kiesewetter (Tenor-/Sopransaxophon), Max Eisinger (Violine), David Klüttig (Gitarre), Daniel Fischer (Gitarre) und Julia Hornung (Kontrabass). Weitere Infos finden sich online unter www.jazzpoint-wangen.de. Der Kartenvorverkauf ist bei der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 /3789.