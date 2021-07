Mofafahrer schlittert von der Fahrbahn

Auf regennasser Straße ist ein Mofafahrer am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Roggenzell und Hergensweiler gestürzt. In einer Kurve verlor der 25-jährige Fahrer laut Polizeibericht wegen der Straßenverhältnisse und eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Zweirad. Nach dem Sturz schlitterte er über die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte dem Gestürzten ausweichen. Der 25-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.