Mofafahrer prallt gegen Auto

Großes Glück hatte ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 333 bei Wangen. Der junge Mann hatte die Straße laut Polizeibericht von Primisweiler kommend in Richtung Pflegelberg befahren und war in einer Rechtskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit mit seiner Maschine ins Schlingern geraten. Beim Versuch, das Mofa wieder unter Kontrolle zu bringen und abzubremsen, geriet der 18-Jährige auf die Gegenfahrspur.

Trotz der sofortigen Gefahrenbremsung einer entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrerin prallte der Zweiradfahrer frontal gegen das Auto, wurde zunächst gegen die Windschutzscheibe und anschließend über das Autodach auf die Straße geschleudert. Der Fahrer des Mofas zog sich hierbei leichtere Verletzungen zu. Diese wurden im Krankenhaus behandelt, nachdem der Rettungsdienst den 18-Jährigen dorthin gebracht hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15 000 Euro.