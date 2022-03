Wegen eines möglichen Einbruchs in eine Gaststätte in der Webergasse hat die Polizei Wangen Ermittlungen angestellt.

Wohl schon am frühen Sonntag hat laut Polizeibericht ein Unbekannter am Fenster einer Toilette manipuliert und war so entweder in das Gebäude oder aus dem Gebäude gelangt. Der entstandene Schaden an dem Fenster dürfte sich auf einige Hundert Euro belaufen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.