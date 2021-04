Mögliche Vergewaltigung kann nicht nachgewiesen werden

Von Schwäbische Zeitung

Seit Kurzem kann man sich in Ravensburg mit Schnelltests auf Corona untersuchen lassen. Von Dienstag, 6. April, an auch in der Evangelischen Stadtkirche. „Wir beginnen zunächst mit zwei Test-Pulten“, beschreibt Raphael König von GnW (Gemeinsam neue Wege) die erste Etappe. Schnell können weitere Test-Möglichkeiten im Seitenschiff der Stadtkirche dazu kommen. „Je nach Bedarf“, ergänzt Florian Munz, der für die technische Unterstützung zuständig ist.