Moderner Indie-Swing im Clublokal „Schwarzer Hasen“

Zu einem Konzert mit der Wiener Band Marina & the Kats lädt am Freitag, 29. Juli, der Jazz Point Wangen in Beutelsau ein. Das Konzert im Clublokal „Schwarzer Hasen“ beginnt um 20.30 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Freien statt.

Die Mitglieder Marina Zettl (Vocals, Brushes), Thomas Mauerhofer (Guitar, Vocals), Harald Baumgartner (Percussion, Guitar, Vocals) und Peter Schoenbauer (Acoustic Bass, Vocals, Bassdrum) spielen laut Pressemitteilung modernen Indie-Swing.