Moby Dick: Musik und Theater von Klassiker inspiriert

Die Wangener Kulturgemeinde lädt am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried ein – zu dem musikalisch-theatralischen Abend „November in my Soul“. Es handelt sich um die Geschichte von Moby Dick nach Herman Melville. Karten gibt es für 12, ermäßigt 10 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf beim Gästeamt Wangen und im Internet auf Reservix. Es treten auf Michael Moravek (Gesang, Gitarre, Mandoline) und Bernd Wengert (Schauspiel). Die Geschichte des Kampfes zwischen dem selbstherrlichen Kapitän Ahab und dem weißen Wal Moby Dick ist legendär: Seit er im Kampf mit dem Wal ein Bein verloren hat, ist Ahab von grenzenlosem Hass erfüllt und macht ohne jegliche Rücksicht Jagd auf seinen gespenstischen Widersacher. Der Ravensburger Musiker Michael Moravek hat sich von Melvilles grandioser Geschichte zu einem Songzyklus über die Unberechenbarkeit von Natur und Schicksal inspirieren lassen. Schauspieler Bernd Wengert verkörpert sowohl den rachsüchtigen Kapitän Ahab als auch den Chronisten Ismael. Foto: