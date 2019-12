Mitmachen ist für die Klasse 6e der Realschule Ehrensache

Die Johann-Andreas-Rauch-Realschule beteiligt sich seit vielen Jahren an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“.Dabei engagierten sich über 120 Schüler und suchten sich eine Arbeitsstelle für einen Tag, verhandelten einen Arbeitslohn und gingen an diesem Tag zum Arbeiten. Die Schüler spenden den erwirtschafteten Lohn zu 100 Prozent an das Schulprojekt La Flora, das Kindern und Jugendlichen in Südamerika zugutekommt.

Erstmals hat heuer eine komplette Klasse an der Aktion teilgenommen: Als die Klasse 6e erfuhr, dass es im Klassenverband und in Begleitung von einer Lehrkraft auch möglich ist, bereits in dieser Klassenstufe teilzunehmen, war sie sofort von der Idee begeistert. Nach einer schwierigen Arbeitsplatzsuche war die Begeisterung umso größer, als die Stadt Wangen das Angebot machte, Müll auf öffentlichen Plätzen zu beseitigen.

Die Schüler machten im Voraus besonders stark frequentierte Orte in der Stadt ausfindig, erstellten einen Plan zur Müllbeseitigung und ließen sich dann auch nicht von Minusgraden abschrecken. Zusammen mit ihren Lehrern Guido Bernhard und Corinna Häfele sammelten sie den ganzen Morgen fleißig Müll auf und waren sehr überrascht, was alles zu finden ist.