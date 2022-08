Mitgliederversammlung des Oratorienchores Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Oratorienchor Wangen hatte zur Mitgliederversammlung am 18. Juli ins RNG eingeladen. Nach einem gemeinsamen Gedenken an die verstorbenen Mitglieder dankte der Chor dem Vorstandsteam, dem künstlerischen Leiter Friedrich-Wilhelm Möller und Margarete Busch, die die Proben am Klavier begleitet, mit Präsenten und anerkennenden Worten.

Der Vorsitzende blickte erneut auf ein pandemiegeprägtes Chorjahr zurück. So probte der Chor online oder vor Ort in wechselnden Räumen und nun im Foyer des RNGs. Christian Maier dankte allen, die die Proben ermöglichten. Planung und Absage prägten 2021. Werke wurden geprobt, aber coronabedingt nicht aufgeführt. Mit „Wangen singt“ wurde dann ein Mitsing-Format erfolgreich realisiert, das alle Singfreudigen einlud, gemeinsam in lockerer Runde zu singen. Im April und Juli folgten mit dem Mozartrequiem und Händels Messiah besonders intensive Konzerterlebnisse. „Damit haben sich die Probenarbeit und der Zusammenhalt in der Pandemie gelohnt.“ betonte Friedrich-Wilhelm Möller dazu in seinem Bericht.

Christian Maier dankte allen, die sich im und für den Chor einsetzen und seinem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit. Mit einem besonderen Dankeschön würdigte er die Arbeit von Irene Wanner-Mitter, die in 40 Jahren ideenreich eine Fülle von Konzertplakaten als künstlerische Unikate geschaffen hat.

Nach seinem Kassenbericht dankte der Schatzmeister Herbert Aselmann den regelmäßigen Förderern des Chores. Bei der Kassenprüfung gab es nichts zu beanstanden, so wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Bei den Vorstandswahl waren fast alle Vorstandsmitglieder bereit, für ihre Ämter erneut zu kandidieren, ebenso die Stimmführer*innen. Für Annika Dohrendorf, die nach acht Jahren ihren stellvertretenden Vorsitz abgab, fand sich mit Anja Strodel eine Nachfolgerin. Die Versammlung votierte einstimmig für den erweiterten Vorstand: Christian Maier (Vorsitzender), Anja Strodel und Dr. Karl Stuhler (stellvertretender Vorsitzender), Herbert Aselmann (Schatzmeister), Gabriele Graf (Schriftführerin), die Stimmführer*innen: Barbara Kassner, Johanna Krause-Fischer, Jens Maltzahn, Dr. Georg Kneer. Das Vorstandsteam wurde mit stehenden Ovationen beglückwünscht.

Der Chor freut sich nun, am 22. Oktober Rossinis Petite Messe solennelle in der Waldorfschule aufzuführen und lädt alle Konzertfreunde herzlich dazu ein.