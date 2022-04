Mitgliederversammlung des Bürgerforums 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause lud der Vorsitzende des Bürgerforums Wangen satzungsgemäß zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Ein besonderer Gruß galt Herrn Müller, Leiter des Ordnungsamtes, der in Vertretung von OB Herrn Lang an der Mitgliederversammlung teilnahm und Grüße der Stadt überbrachte. Ebenso wurde das Ehren- und Gründungsmitglied Gerd Locher herzlich begrüßt.

Ulrich Mayr berichtete von seiner und der Tätigkeit der Vorstandschaft. Für 14 Mitglieder, die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorben waren, sowie den Opfern des Ukrainekrieges, bat er um ein kurzes Gedenken. Nach 20 Jahren ständigem Mitgliederzuwachses, war auf Grund der Pandemie, erstmals in den letzten beiden Jahren ein Rückgang zu verzeichnen. Dennoch hatte das Bürgerforum zum 31.12.2021 insgesamt 954 Mitglieder. Er ging auf verschiedene Aktivitäten ein. Mit der Stadt Wangen wurden gemeinsam Hygienekonzepte entwickelt und weitergeschrieben. Zum Schutz der Mitglieder wurden zwei Raumluftfilter angeschafft. Künftig werden nun auch je eine Sprachgruppe Französisch und Italienisch angeboten. In und am Haus wurden diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt. Ebenso konnte ein neues Dach über dem Seiteneingang angebracht werden.

Raimund Langosch trug in seiner Funktion als Schatzmeister seinen Bericht für die Jahre 2019-2021 vor. Er erläuterte die Gewinn- und Verlustrechnung und präsentierte die Vermögensaufstellung. Eine Betriebsprüfung verlief ohne Beanstandung.

Nach der Aussprache zu den Berichten, der Entlastung der Vorstandschaft, die Karl Röhl vom Shanty-Chor übernahm, wurde Herr Müller als Wahlleiter bestimmt.

Einstimmig wurden bei der Mitgliederversammlung gewählt: Ulrich Mayr als Vorsitzender, Norbert Rasch als Stellvertreter, Raimund Langosch als Schatzmeister, Ruth Baranowski als Gruppenkoordinatorin, Kurt Kiedaisch als Schriftführer, sowie Ingrid Bodenmiller, Helga Gutermann, Eleonore Zantner und Karl Vochezer als Beiräte. Eleonore Zantner trat die Nachfolge von Herrn Reinhold Meimberg an, der im Redaktionsteam federführend für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Alle Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an. Gleiches gilt für Martin Quass-Kohn und Franz Albicker als Kassenprüfer.

Nachdem keine Anträge eingingen, bedankte sich Ulrich Mayr bei den anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen und beendete die Mitgliederversammlung.