Mitgliederversammlung bei wohnenPlus Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diese Mitgliederversammlung am 1. Juli im Lindenhof war die erste seit dem Bezug aller 30 Wohnungen, die die Genossenschaft seit 2014 im Erba-Gelände geplant und das Bauvorhaben 2019 schließlich in die Tat umgesetzt hat.

Entsprechend nahmen Rückblicke der scheidenden Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder über viele Hürden und Erfolge in den letzten Jahren, einigen Raum ein - verbunden mit großem Dank der Mitglieder an die überaus engagierten Funktionsträger, auch an den Architekten Theo Keller, der auf vielerlei Weise bei wohnenPlus präsent war und ist.

Christine Bretzel (nach drei Wahlperioden / sechs Jahren) und Ulrike Tröbst (drei Jahre) stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl für den Vorstand. Andreas Skibicki wurde erneut gewählt, zusammen mit den Neu-Vorständinnen Heidrun Mann und Silvia Hurlebaus.

Im Aufsichtsrat verbleibt Daniel Köhler, während Eva Wonneberger, die wohnenPlus seit der Gründung in vielen Positionen begleitet und geführt hat mit dem nahenden Bauabschluss, neben Markus Schmitz, aus diesem ausscheidet. Neu gewählt wurden Helga Raible, Christoph Ackermann und Heidemarie Rutten.

Roland Ehry von der Finanzgruppe stellte die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz des letzten Jahres vor; wie überall wurden auch bei wohnenPlus die Baukosten überschritten. Allerdings in einem Maß, das mit einer solidarischen gemeinschaftlichen Lösung innerhalb der Bewohnerschaft aufgefangen werden konnte.

Dass neben den Einlagen der Bewohner immerhin 1 200 000 Euro Einlagen von Mitgliedern zur Verfügung stehen, zeigt die hohe Identifikation, auch der nicht-wohnende GenossInnen (insgesamt 180), mit dem Gemeinschaftsprojekt.

Abschließend das Statement einer Bewohnerin: Hier in dieser Gemeinschaft leben zu dürfen, ist wie ein Sechser im Lotto!