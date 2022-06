Mitglieder halten dem SV-Eglofs die Treue

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Jahr 2021 waren beide Sportplätze oft verwaist und die Halle leer. Coronabedingt begann ein eingeschränkter Sportbetrieb erst wieder im Mai, berichtet die Vereinsvorsitzende Anja Hege bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am Montag, 19. Mai in der Turnhalle Eglofs.

Die Vorsitzende Anja Hege begrüßte die 65 Anwesenden und gab einen kurzen Überblick über die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Schwerpunkte dabei waren die Aufrechterhaltung des Sportbetrieb trotz Corona und die Suche nach einem neuen Vereinsvorsitzenden.

Dennis Meroth, Abteilungsleiter Fußball, konnte Positives von den aktiven Herrenmannschaften vorlegen, die beide den zweiten Tabellenplatz belegen und für eine spannende Saison sorgten. Auch Ramona Landsbeck, Abteilungsleiterin Volleyball schaut mit ihrer Abteilung zuversichtlich in die neue Saison im Herbst. So sicherten sich die Damen den fünften Tabellenplatz in der Bezirksliga und die Damen 2 den dritten Platz in der A-Klasse 2 Süd. Ebenfalls gute Ergebnisse erreichten die beiden Mannschaften U22 und U14. Knackpunkt in beiden Abteilungen ist die schwierige Trainersuche.

Manfred Lorz, Vorstand Finanzen- und Rechnungswesen freut sich währenddessen über ein „angewachsenes“ Vereinskonto und treue Mitglieder. Durch wenig Ausgaben im Corona-Jahr kann er nun die Abteilungen zu Neuanschaffungen ermuntern. Und so fand auch Kassenprüfer Peter Diem keine Beanstandungen und war mit der Kassenführung sehr zufrieden.

Bei der anschließenden Änderung der Beitragsordnung wurde zukünftig ein Jahresbeitrag für Kinder unter 6 Jahren beschlossen. Danach erfolgte in einem Zug die Entlastung des Vorstandes und die Wahl per Akklamation mit Richard Offinger als Wahlleiter. Den Vorstandsposten Sport Jugend wird zukünftig Hanna Ellgaß übernehmen, Anna Briegel das Amt Projekte und Soziales, der neue Schriftführer ist Philipp Gumboldt und Angelika Wirthensohn übernimmt den Beisitzerposten.

Als letzter Veranstaltungspunkt wurden Mitglieder für 25, 40, 50 und 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft im SV Eglofs geehrt. Ein besonderes Jubiläum feierte Vereinsmitglied Josef Bühler. Dieser trat einen Tag nach der Gründung des Vereines ein, da er am Vortag verhindert war. Danke für die 70-jährige Treue.

Ein ausführlicher Bericht kann auf der Homepage des SV Eglofs unter www.sv-eglofs.de nachgelesen werden.