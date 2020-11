Mitglieder bestätigen die Verbandsführung

Die Mitglieder des Tourismus-Zweckverbandes Tourismus Württembergisches Allgäu (TWA) haben sich zur jährlichen Verbandsversammlung getroffen. Aufgrund der Tagesordnung mit dem zu beschließenden Wirtschaftsplan für das kommende Jahr gibt die Rechtsaufsichtsbehörde laut Pressemitteilung vor, dass eine Präsenzsitzung abgehalten werden muss.

„Natürlich haben wir alle Register gezogen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten“, sagte die Geschäftsführerin des Zweckverbandes Belinda Unger. „Wir haben mit dem Hausmeister der Stadthalle im Vorfeld die Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen besprochen, ebenso die Verpflegung für die Teilnehmer. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld über die getroffenen Maßnahmen informiert.

Nach der Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden, Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, stellte die Geschäftsführerin den Jahresabschluss 2019 vor. Das Jahr wurde mit einem Überschuss in Höhe von rund 12 000 Euro abgeschlossen. Der Jahresabschluss wurde genehmigt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Anschließend blickte Unger in ihrem Bericht aufs vergangene Jahr zurück und nach vorne. Neben den Aktivitäten der seit Kurzem eingerichteten Tourismus Akademie stand das Leader-geförderte Radprojekt im Fokus. Hier sei in den vergangenen Monaten die Beschilderung des 1000 Kilometer umfassenden Radwegenetzes umgesetzt worden. Von Anfang Juni bis Mitte Oktober war die ausführende Firma damit beschäftigt.

Mit dem Radwegeprojekt streben die Touristiker die Zertifizierung durch den ADFC zur Radreiseregion an. Hier war ein Prüfer mehrere Male vor Ort, um die 13 Rundtouren, die die Region erlebbar machen sollen, zu überprüfen. Eine Übersichtskarte wurde erstellt. Ebenso wurden an sämtlichen Startorten der Rundtouren Infostelen installiert. Radservicestationen, an denen kleinere Reparaturen vorgenommen werden können, wurden an acht verschiedenen Standorten aufgestellt. Hierbei übernahm der Landkreis anlässlich des Projektes Radkulturs die Hälfte der Kosten.

Weiterhin gab die Geschäftsführerin einen Sachstand zu anderen Projekten, an denen der Zweckverband beteiligt ist. Dabei ging es um das Leader-Kooperationsprojekt „Qualitätssicherung touristischer Wege Wandern und Rad im Allgäu“ sowie das Interreg-geförderte Projekt „Naturbiken“. Beide Projekte werden von der Allgäu GmbH betreut und sollen 2021abgeschlossen werden.

Zusammen mit den Touristikern von Westallgäu Tourismus und dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben soll außerdem das gemeinsame Angebot der Kraftquelle Allgäu im kommenden Jahr evaluiert und ggf. erweitert werden. Die Kraftquelle Allgäu hat die Themen „Kräuter“ und „Samstagspilgern“ zum Inhalt.

Nach der Vorstellung der umfangreichen Aktivitäten war es laut Mitteilung sämtlichen Beteiligten klar, dass diese Aufgaben zukünftig nicht mehr aus dem Verband selber heraus bewältigt werden können. Jeder der Tourismusverantwortlichen sei während seiner normalen Tätigkeit in erster Linie für seine Gemeinde tätig. Die Aufgaben für den Zweckverband kämen hinzu. Um die Touristikfachkräfte hierbei zu entlasten, wurde die Schaffung einer Teilzeitstelle, die ab Mitte kommenden Jahres besetzt werden soll, durch die Verbandsversammlung genehmigt.

Alle Vorhaben wurden im Wirtschaftsplan 2021 in Zahlen zusammengefasst. Der Wirtschaftsplan beläuft sich auf etwa 250 000 Euro. Dieser wurde von der Verbandsversammlung so genehmigt.

Zum Schluss standen turnusgemäß Wahlen an. Zu wählen war der Verbandsvorsitz, dessen Stellvertretung und die Geschäftsführung. Der bisherige Verbandsvorsitzende, Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, der bisherige Stellvertreter, Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter sowie die bisherige Geschäftsführerin, Wangens Gästeamtsleiterin Belinda Unger, stellten sich erneut der Wahl und wurden einstimmig bestätigt.