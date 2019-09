Mit voller Konzentration zum ersten Sieg

Für die Handballer der MTG Wangen haben sich die beschwerliche Fahrt über die Dörfer und die der Anwurfzeit um 18 Uhr geschuldete späte Heimkehr am Sonntagabend gelohnt: Beim 31:27 (12:11)-Erfolg am dritten Spieltag der Württembergliga Süd bei der weiterhin punktlosen HSG Fridingen/Mühlheim knackten die Allgäuer im Angriff erstmals in dieser Saison die 30-Tore-Marke und verbuchten ihre ersten beiden Zähler.

Von einem Pflichtsieg wollte Wangens Co-Trainer Sebastian Staudacher, der den privat verhinderten Gabriel Senciuc an der Seitenlinie vertrat, nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Wolfschlugen und Deizisau angesichts der Heimstärke der Handballspielgemeinschaft aus dem Landkreis Tuttlingen nicht sprechen. „Aber es war natürlich wichtig, dass wir das gewuppt haben.“

Die 200 Zuschauer in der Mühlheimer Sporthalle sahen ein emotional geführtes, sehr schnelles Spiel, das nichts für schwache Nerven war. Die Führung wechselte hin und her, keine der beiden Mannschaften konnte sich mehr als zwei Tore absetzen. „Es war viel Kampf heute“, sagte Staudacher „und den haben wir gut angenommen.“ So endete für HSG-Spieler Emilian Merk die Partie nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe in der 50. Minute vorzeitig.

Anders als im Heimspiel gegen Deizisau, als die Wangener zur Halbzeit ebenfalls mit 12:11 vorne lagen, brachen sie dieses Mal auch nicht ein, als die Hausherren in der 41. Minute mit 18:16 in Führung gingen. „Wir haben schon eine Phase gehabt, in der wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen und Leichtsinnsfehler gemacht haben“, gestand Staudacher. „Dann haben wir uns gefangen und unser Spiel gut durchgebracht, waren konsequenter in der Deckung und haben vorne gute Lösungen gefunden. Wir haben uns gut zurückgekämpft“, betonte der MTG-Co-Trainer noch einmal. Joel Schwarz mit seinem ersten Ligatreffer zum 22:20 in der 49. Minute brachte die MTG endgültig auf die Siegerstraße, auch wenn die Gastgeber noch einmal ausgleichen konnten (23:23/52. Minute).

Adam Kucera springt ein, Mika Jaeschke erstmals im Kader

Als einen „Schlüssel zum Erfolg“ bezeichnete Staudacher die konzentrierte Abwehrleistung. „Wir haben uns gut bewegt, in der Deckung gut zusammengearbeitet und dadurch den Gegner vor Probleme gestellt.“ Dabei spielte die MTG nicht mit dem etatmäßigen Torhüterduo: Da neben dem aus privaten Gründen verhinderten Sebastian Nerger kurzfristig auch Petru Drenceanu wegen einer Oberschenkelverletzung passen musste, sprang Adam Kucera ein. Zweiter Torhüter war der 17-jährige A-Jugendliche Mika Jaeschke, der in seinem ersten Spiel für die Herrenmannschaft etwa gleich viel Einsatzzeit bekam wie sein routinierter Kollege. Deutlich wurde das Ergebnis erst in den letzten 70 Sekunden: Nachdem Lasse Fuchs beim Stand von 27:29 den einzigen seiner fünf Siebenmeter für die HSG, den er nicht verwerten konnte, an die Latte geworfen hatte, erhöhten Felix Mendler mit seinem fünften Treffer sowie Marc Kuttler mit der Schlusssirene auf 31:27 für die MTG Wangen. „Am Ende hatten wir ein bisschen mehr Luft, haben es gut gemacht und konnten uns entscheidend absetzen“, schilderte Staudacher das Zustandekommen des letztlich verdienten Siegs. Aber: „Wir hätten früher ein bisschen mehr Klarheit schaffen können, das haben wir verpasst.“