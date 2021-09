Mit vollem Kader in den ersten Heimwettkampf

Der erste Heimwettkampf der Drittligaturner der TG Wangen/Eisenharz findent am Samstag (16 Uhr) in der Ebnethalle gegen die WTG Heckengäu statt. Die Turner freuen sich auf jeden Fall darauf, nach fast zwei Jahren endlich wieder vor Heimpublikum turnen zu dürfen.

Vor ziemlich genau einem Jahr war die WTG zum ersten Duell beider Teams in der Bundesliga ebenfalls in Wangen zu Gast. Damals waren die Auswirkungen der Pandemie noch deutlich stärker zu spüren: Der Wettkampf fand ohne Zuschauer statt und mit Elias Ruf und Manuel Drechsel durften zwei wichtige Turner der TG nicht in die Halle, da die Corona-Testergebnisse nach knapp 40 Stunden noch nicht vorlagen. Dadurch war die TG nicht konkurrenzfähig und Heckengäu siegte deutlich. In diesem Jahr soll einiges anders werden. Zuschauer dürfen mit Nachweis der 3G-Regeln und unter Einhaltung allgemeiner Hygiene- und Abstandsregeln endlich wieder in die Ebnethalle. Schülerinnen und Schüler (mit Schülerausweis) werden hierbei geimpften Personen gleichgestellt. Während des Wettkampfs gilt auf der Tribüne die Maskenpflicht.

Und auch die Mannschaft möchte sich in diesem Jahr konkurrenzfähig präsentieren. Personell kann die TG aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zur Vorwoche kehrt Felix Kimmerle in den Kader zurück. Auch die Startberechtigung für die Youngster Nico Steinhauser, Jakob Teiber und Julian von Kirn wurde von der DTL inzwischen erteilt, so dass weitere Alternativen an den Geräten zur Verfügung stehen. Unter der Woche galt es, die Gedanken an den Fehlstart am vergangenen Wochenende aus den Köpfen zu bekommen und im Training an der Sicherheit der Übungen zu arbeiten. Ob und wie gut dies gelungen ist, wird sich zeigen. Somit hoffen die Allgäuer, dass der Wettkampf deutlich ausgeglichener gestaltet werden kann, auch wenn die WTG Heckengäu auch in diesem Jahr als Favorit an die Geräte geht. Zu stark und fehlerfrei haben sich die Turner aus verschiedenen Vereinen im Stuttgarter Westen in den vergangenen drei Wochen präsentiert. Nach drei Wettkämpfen steht das Team bisher noch ohne Punktverlust da und dürfte der stärkste Konkurrent für den MTV Ludwigsburg im Kampf um die Meisterschaft sein.