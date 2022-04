Seit 75 Jahren gibt es den TTC in Wangen

Am 15. April 1947 – also noch mitten in den Nachkriegswirren – hoben 16 Gründungsmitglieder den ersten TTC Wangen e.V. aus der Wiege. In diesem Jahr feiern die Tischtennisspieler also ihre 75-jährige Vereinsgeschichte. Das ist geplant.

Mit der Vereinsgründung und unter dem ersten Vorstand Heinz Lanius begann sich der Tischtennissport seinerzeit in Wangen zu etablieren. In diesen besonderen Gründungsjahren war Flexibilität und Enthusiasmus sowohl bei den Sportstätten als auch bei den wenigen zur Verfügung stehenden Sportgeräten gefragt.

Wer sich in den Gründungsjahren um die Bälle kümmerte

„Wie rohe Eier wurden die damaligen Zelluloidbälle gehegt und gepflegt – es gab sogar einen Ballwart! Die Schläger waren selbstgebastelt aus Kork, Holz oder sogar aus Gummi. Eigenbaumodelle in der Größe einer mittleren Bratpfanne oder in Stärke eines doppelten Schinkenbrotes waren keine Seltenheit“, beschreibt der TTC in einer Pressemitteilung.

Heute hat der Verein eigenen Angaben nach 127 Mitglieder, vier Herrenmannschaften, eine Jungen- und eine Mädchenmannschaft. „Wir wollen im Jubiläumsjahr mit Freude und Respekt zurückblicken, vor allem aber auch zeigen, wie zukunftsorientiert der TTC ist“, erklärt Markus Sohler, seit 1993 im Vorstand des TTC und verweist auf verschiedenen geplante Veranstaltungen.

Öffentlichkeit soll mitfeiern – auch Vesperbretter-Turnier geplant

Neben einigen vereinsinternen Veranstaltungen ist auch die breite Öffentlichkeit eingeladen, etwa zum Eselmühlenfest am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 15 Uhr mit der Band „Scho wieder mir“.

Am 25. September will der TTC ein besonderes Turnier organisieren, bei dem ausschließlich bereitgestellte Vesperbretter als Tischtennisschläger herhalten müssen. Schließlich finden am 20. November die „Wangener Stadtmeisterschaften“ für alle Hobbyspieler statt.