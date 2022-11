Mit neuem Mut nach Lauterstein

Nach der ersten Niederlage der MTG Wangen reist der Handball-Verbandsligist am Samstag nach Lauterstein in die Kreuzberghalle. Nach der Niederlage gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn (25:37) will Wangen nun wieder punkten.

Das verlorene „Kampfspiel“ – wie MTG-Trainer Sebastian Staudacher es nennt – am vergangenen Wochenende hat seinen Tribut gefordert: „Wir haben körperlich und mental ein paar Blessuren davongetragen, freuen uns aber auf die SG Lauterstein 2, mit der wir auch privat in Verbindung stehen. Schade ist, dass wir nicht gegen Lauterstein 1 antreten, wie früher.“ Doch erst einmal gab es in dieser Woche viel zu analysieren und zu trainieren. Vor allem an der Deckung, die im verlorenen Heimspiel für Staudacher zu wenig Stabilität aufwies, und an der Treffsicherheit im Angriff wurden gearbeitet. „Wir hatten wenig Deckung vorhanden und auch vorne nichts getroffen, weil der Torwart im Kopf der Spieler war“, resümiert Staudacher. In der Tat war Keeper Dominik Wolf in der verlorenen Partie ein beeindruckendes Bollwerk, der fast unüberwindbar schien.

Staudacher erwartet am Samstag kein leichtes Spiel, obwohl die Reserve der SG Lauterstein momentan auf Platz zehn steht, mit sechs Niederlagen und erst zwei Siegen. „Das wird hart, weil sie sehr körperlich spielen.“ Unter anderem will er seine Mannschaft auch per Videoanalyse auf die Begegnung vorbereiten. Die gute Nachricht: Tim Geyer ist trotz seiner Verletzung am Sprunggelenk durch das intensive Spiel am vergangenen Samstag wieder fit und wird im Rückraum dabei sein. Fehlen wird an dieser Position Leopold Plieninger und auch Kreisläufer Korbinian Scheubel kann nicht. Der Mann im Tor wird in Lauterstein Lukas Hölle vom TV Weingarten sein. Denn die Devise des Staudacher-Teams lautet: „Wir wollen gewinnen.“

Vielleicht gelingt es ihnen, den Thron an der Spitze der Tabelle wieder einzunehmen, den der TV Reichenbach durch den Sieg gegen den TSV Alfdorf/Lorch mit 26:22 am vergangenen Sonntag übernommen hat. Momentan teilt sich die MTG Wangen mit dem TV Steinheim am Albuch Platz zwei. Im Gegensatz zum TV Reichenbach haben die MTG Wangen und der TV Steinheim jeweils sechs Spiele gewonnen und nur ein Spiel verloren. Bisher ungeschlagen ist der TV Reichenbach, der noch kein Spiel verloren hat und lediglich ein Unentschieden gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn hinnehmen musste.