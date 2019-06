Mit natürlichen Caps gegen die Plastikflut

Der Raum im Untergeschoss des Einfamilienhauses ist Lager, Vertriebs- und Chefbüro in einem. Hier, in Leupolz, hat das Unternehmen Indicap seinen Sitz, eine klassische Existenzgründung. Dahinter steht Adrian Riedle: Der 28-Jährige bringt die nach eigenen Angaben weltweit ersten Caps auf den Markt, die ausschließlich aus natürlichen Materialien bestehen. Designt hat sie seine Partnerin Martina Fink. Das Ziel der beiden: etwas für die Umwelt tun und gleichzeitig „frischen Wind in die Welt der ökologischen Kleidung bringen“.

Caps sind in. Vor allem jüngere Leute tragen die stylischen Kappen gern. Auch der 28-jährige Riedle. Was ihn stört: Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den Kappen bisher eine Nebenrolle. Die Hersteller setzen in der Regel auf Polyester, die Verschlüsse bestehen meist aus Kunststoff, fertigen lassen sie in Asien.

„Wollen weg vom Kunststoff“

Riedle geht mit seinem Unternehmen einen anderen Weg. Indicap verwendet Karton aus Altpapier für die Schilder, außerdem Holz, Filz und Baumwolle. „Wir wollen weg vom Kunststoff. Er ist eine Belastung für die Umwelt“, sagt Riedle. Auch lange Transportwege will er möglichst vermeiden.

Deshalb würde Riedle am liebsten in der Region fertigen lassen. Aus Kostengründen sei das aber noch nicht möglich. Jetzt werden die Caps in Handarbeit in Polen gefertigt. Entworfen werden sie aber komplett in Wangen – vom Schnitt über die Farb- und Materialauswahl bis hin zur Musteranfertigung. Dafür zuständig ist Martina Fink. Die 27-Jährige Modistin ist die Partnerin von Adrian Riedle.

Indicap vertreibt seine Produkte über das Internet. Im Blick hat Riedle dabei vor allem jüngere Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen. Mit der Cap sollen ihre Träger auch ein Statement abgeben und sich abheben. Dafür steht der Firmenname: Indi kommt von individuell.

Für Riedle und seine Partnerin ist Nachhaltigkeit „mehr als ein Marketinggag“. Der Gründer verweist auf die zunehmende Vermüllung der Weltmeere mit Plastik. Das stelle eine große Gefahr für Fische, Vögel und Meeressäuger dar. Deshalb unterstützt Indicap den Verein „One Earth – One Ocean“, der gegen die Plastikflut ankämpft. Pro 100 Stück verkaufter Caps finanziert Indicap einen Monat lang einen Plastiksammler in Kambodscha.

Riedle hat die Selbständigkeit gut vorbereitet. Der 28-Jährige hat Technische Betriebswirtschaft und Marketing studiert und sich in seiner Masterarbeit mit der Existenzgründung beschäftigt. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat den Wangener schon während des Studiums begleitet: Sein Praxissemester hat Riedle, der beim TSV Wohmbrechts Fußball und Tischtennis spielt, bei Vaude absolviert. Der Hersteller von Outdoor-Kleidung, Zelten und Rucksäcken hat sich einen Ruf als Unternehmen erworben, das Wert auf Ökologie, soziale Aspekte und faire Produktion legt.

Crowdfunding für Biobaumwolle

Zwei Caps hat das Start-Up bislang im Sortiment, weitere werden demnächst folgen. Zudem kann sich Riedle vorstellen, Wintermützen auf den Markt zu bringen. Doch das ist Zukunftsmusik. Sehr konkret ist dagegen der nächste Entwicklungsschritt des Unternehmens: Indicap plant zwei Modelle aus Biobaumwolle, die von Hilfsprojekten aus Uganda stammen. Dafür sammelt Indicap über ein Crowdfunding gerade Geld ein. Die entsprechende Plattform ist unter startnext.com zu finden.