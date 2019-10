Mit Mentalität, Einsatz und Leidenschaft

Die Handballer der MTG Wangen treten nach drei aufeinanderfolgenden Heimspielen am Samstag (17.30 Uhr) in der Württembergliga Süd beim TV Altenstadt in der Geislinger Michelberghalle an. Während die Allgäuer als Tabellendreizehnter nur das Spiel am dritten Spieltag in Fridingen/Mühlheim gewinnen konnten, liegt der gastgebende Aufsteiger nach Siegen in Gerhausen und gegen Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf derzeit auf Platz elf.

Zunächst gilt es, aufseiten der MTG zwei Personalien zu aktualisieren. Wie Teammanager Arno Uttenweiler mitteilt, wird der derzeit am Oberschenkel verletzte Torhüter Petru Drenceanu nicht mehr für Wangen spielen. Einerseits könne die Verletzung nach der Ausheilung jederzeit wieder aufbrechen, darüber hinaus hätten private Gründe dazu geführt, dass Drenceanu um die Beendigung der Zusammenarbeit gebeten habe. Bis sich die Möglichkeit ergibt, einen neuen Torhüter zu verpflichten, bilden weiterhin der erfahrene Sebastian Nerger und Nachwuchsmann Mika Jaeschke das Duo zwischen den Pfosten. Des Weiteren fungiert Marc Bächle nach Sebastian Staudachers Übernahme des Trainerpostens als dessen Co-Trainer. Bächle wird ihn auch nach seiner angestrebten Rückkehr aufs Spielfeld weiterhin im Training unterstützen.

Mit der Offensivleistung seiner Mannschaft beim jüngsten 34:35 gegen den TSV Heiningen war MTG-Trainer Sebastian Staudacher einverstanden. „Da haben wir uns echt gesteigert zum Spiel gegen Hegensberg.“ Die Deckungsleistung jedoch sei – verständlicherweise – „nicht so zufriedenstellend“ gewesen. „Da haben wir zu wenig Gegenwehr geleistet.“ Grundsätzlich lässt sich auf dem Auftritt der jungen Wangener Mannschaft gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer aufbauen: „Mentalität, Einsatz, Leidenschaft, was die Basis unseres Erfolgs sein muss, waren sehr gut“, sagt Staudacher.

Da der TV Altenstadt zuletzt 2014/15 in der Württembergliga spielte, kennt der MTG-Trainer die Mannschaft kaum und kann sie nur schwer einschätzen. Eines jedoch ist für Staudacher – auch aufgrund des mehr als holprigen Saisonverlaufs inklusive des gezwungenermaßen frühzeitig erfolgten Trainerwechsels – klar: „Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall die Verbandsliga schaffen und uns einiges abverlangen wird. Da müssen wir viel investieren, um bestehen zu können.“ Mit Ausnahme von Joel Schwarz wird Staudacher voraussichtlich auf den gesamten Kader zurückgreifen können.

Die Wangener treffen auf einen Gegner, dessen Stärken vor allem in der Defensive liegen. Obwohl acht Teams in der vergangenen Landesliga-Saison mehr Tore warfen, sicherte sich Altenstadt dank der mit Abstand besten Abwehr, die im Durchschnitt nur 23,5 Gegentore pro Spiel zuließ, den Meistertitel und schaffte mit dem Pokalsieg im Bezirk Stauferland das Double. 2017/18 war der TVA als Vizemeister noch in der Aufstiegsrelegation gescheitert. Schon mehrfach bewies das von Andreas Frey trainierte Team in der aktuellen Saison Comeback-Qualitäten: Beim 23:25 gegen die HSG Ostfildern wurde ein 6:14-Pausenrückstand fast noch aufgeholt, zuletzt hieß es beim HRW Laupheim nach zwischenzeitlichem 15:22-Rückstand am Ende 25:26. „Das ist schon auch eine Mentalitätssache und extrem wichtig“, meint Staudacher dazu. „Wenn das in der Mannschaft funktioniert, dann ist das ein großer Pluspunkt.“