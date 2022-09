Mit letzter Kraft kommt Valentin Kegreiß ins Ziel

Beim Radrennen Rund um Uzwil sind auch Elite- und Amateurradsportler aus Oberschwaben gestartet. Der acht Kilometer lange Rundkurs mit 128 Höhenmetern rund um Uzwil musste im Rennen der Elite 14-mal gefahren werden. Das Rennen zählte zum Primeo Energie ASOC-Cup, dementsprechend gut besetzt war laut Mitteilung das Fahrerfeld.

Von der Rad-Union Wangen starteten Peter Clauß und Simon Wittmann, von der TSG Leutkirch war Valentin Kegreiß und von der Seerose Friedrichshafen Johannes Dobler dabei. Nach dem Startschuss ließen die ersten Attacken nicht lange auf sich warten, so setzte sich nach drei Runden eine zehn Fahrer umfassende Spitzengruppe mit den Favoriten ab, allerdings ohne Beteiligung der oberschwäbischen Sportler.

Durch zwei schwere Anstiege gefolgt von einer schwierigen Abfahrt wurde die Verfolgergruppe von Runde zu Runde kleiner. Dobler musste das Rennen aufgeben, da seine Kurbel der hohen Belastung nicht standhielt. Clauß musste bei Rennhälfte die Verfolgergruppe ziehen lassen. Damit blieb nur noch Kegreiß im Rennen um eine Top-10-Platzierung in Schlagdistanz. 40 Kilometer vor dem Ziel wagte der Leutkircher mit einem Begleiter einen Vorstoß aus dem Verfolgerfeld. Schnell überholten die beiden einige zurückgefallene Fahrer aus der Spitzengruppe. Jedoch ließen die Kräfte des Duos nach, in der letzten Runde schlossen die Verfolger wieder auf. Kegreiß nahm laut Mitteilung seinen Mut zusammen und attackierte mit den letzten Reserven in die finale Abfahrt hinein, rettete seinen Vorsprung ins Ziel und wurde Siebter. Clauß setzte sich im Sprintduell gegen Wittmann durch, sodass die beiden Wangener auf die Plätze 34 und 35 der mehr als 100 Fahrer ins Ziel kamen.

Allgäuer Sportler sind begeistert

Die Allgäuer Sportler waren von der Organisation und der Streckensicherung des Schweizer Rennens sowie dem hohen Preisgeld, das bei deutschen Rennen nicht üblich ist, begeistert. Im Nachgang stellte sich noch heraus, dass Fahrer über 30 Jahre bereits in der Kategorie Masters 1 gewertet wurden – hier durfte sich Clauß über Platz sieben freuen. Simon Peters freute sich über Platz drei im Rennen der U13. Julian Schmid, Philipp Peters und Lenny Karstens belegten in der U11 die Plätze acht, elf und 13.

Oliver Mattheis von der Rad-Union ging bei den 23. Braunauer Radsporttagen an den Start. Beim Eröffnungskriterium standen in der Altstadt 40 Runden und insgesamt 50 Kilometer auf dem Programm. Mattheis setzte sich einmal sogar für sechs Runden vom Feld ab und sicherte sich somit eine Prämie. Allerdings wurde er durch die zahlreich vertretenen Kontinentalteams wieder gestellt und kam letztlich auf Rang zehn.

Einen Tag später ging es in Ranshofen auf die etwas mehr als zehn Kilometer lange Runde, die 13-mal gefahren werden musste. Bei teilweise Starkregen setzte sich Mattheis zunächst mit einer kleineren Gruppe vom Feld ab, diese wurde allerdings schnell wieder vom Feld gestellt. Etwa sechs Runden vor Schluss attackierte Mattheis noch mal und setzte sich mit einem Fahrer des KT Team Tirol ab. Zwischenzeitlich hatten sie gut eine Minute Vorsprung, in der vorletzten Runde wurden sie aber wieder eingeholt. Mattheis rollte entkräftet mit dem Feld ins Ziel.