Mit Haftbefehl gesuchter Mann im Zug aufgegriffen

Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, der sowohl in Wangen im Allgäu als auch in Tettnang wegen Diebstahls vor Gericht stand. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Beamte der Bundespolizei hatten den 39-jährigen Mann am Samstagabend gegen 19 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor bei einer Fahrscheinkontrolle dem Zugbegleiter eines Intercitys aufgefallen, da er ohne gültigen Fahrschein im Zug aus Karlsruhe unterwegs war.

Haftbefehle aus Tettnang und Wangen

Zum Zwecke der Personalienfeststellung wurde der wohnsitzlose Mann im Anschluss einer Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof vorgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen neben einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Tettnang zudem ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Wangen im Allgäu vorlag. Dort war der Mann nicht zur Hauptverhandlung erschienen. In beiden Fällen war jeweils Anklage wegen Diebstahls erhoben worden.

Der Gesuchte wurde anschließend von den Bundespolizisten vor Ort festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Er wurde am Folgetag einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Die Beamten brachten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.