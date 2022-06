Mit dem Stolperer setzt der Wangener Altstadtlauf zum Höhenflug an

Anmeldeformulare können unter www.altstadtlauf-wangen.de heruntergeladen werden. Einzelanmeldungen sollten möglichst über die Homepage getätigt werden. Anmeldungen werden bis spätestens 22. Juni, alternativ auch per E-Mail an altstadtlauf@mtg-wangen.de oder schriftlich an MTG Wangen, Argeninsel 2, 88239 Wangen, angenommen. Anmeldungen müssen Vor- und Zuname, Jahrgang, Adresse und Verein oder Schule enthalten. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start mit einem Aufpreis von vier Euro möglich.