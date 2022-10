Mit dem Ballon in die Freiheit

In der Nacht zum 16. September 1979 gelang Günter Wetzel mit seinem Kollegen Peter Strelzyk und beiden Familien die spektakuläre Flucht aus der DDR mit einem selbst konstruierten und gebauten riesigen Heißluftballon. Günter Wetzel wird am Dienstag, 8. November – dem Vorabend des 33. Jahrestags der Maueröffnung – in der Aula des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) von Zweifeln, großen Ängsten, Fehlkonstruktionen, einer Unterbrechung der Planungen und der erfolgreichen Flucht in den Westen berichten.

43 Jahre ist es her, dass Wetzel den Plan gemeinsam mit Strelzyk in die Tat umsetzte und diesen abenteurlichen Weg nach Oberfranken wählte. Acht Personen überquerten mitten in der Nacht die Grenze zwischen Thüringen und Bayern. 28 Minuten dauerte die 18 Kilometer weite Ballonfahrt, die mehrere Jahre Vorbereitungsgzeit verschlang, in die Geschichtsbücher einging und sogar Stoff für zwei Kinofilme war, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Mut, Waghalsigkeit und sehr gute Nerven habe es gebraucht, um den großen Willen nach Freiheit umzusetzen. Und: Die Flucht gab es nicht zum Nulltarif. Nach Wetzels Einschätzungen mussten etwa 40 000 bis 50 000 Mark aufgebracht werden.

Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler bezahlen nichts. Karten-Vorverkauf ist im Sekretariat des RNG.