Mit 50ccm über den Riedbergpass

Schon seit Wochen fieberte der Großteil der Wangener Mopedfreunde auf diesen Event zu. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte soll eine mehrtägige Ausfahrt stattfinden. Der Startzeitpunkt musste mehrfach verschoben werden. Am 1. Juli um 15 Uhr war es dann endlich so weit.

Trotz teilweiser nasser Straßen fuhr die Gruppe pünktlich in Wangen ab. Ziel am ersten Tag war Sibratsgfäll in Österreich. Die Tour ging dann über Riefensberg, Krumbach und Hittisau zur Unterkunft Ifenblick. Das Wetter hat gehoben. Alle Fahrer und Mopeds sind heil angekommen.

Die Gruppe ließ den Abend gemütlich bei Essen und Trinken ausklingen. Bereits früh morgens war klar, das Wetter spielt mit. Stahlblauer Himmel und angenehme Temperaturen ließen die Augen glänzen. Erstes Ziel: der Riedbergpass. Schaffen es wirklich alle unbeschadet den Aufstieg auf 1409 Meter? Ja, mit viel Geduld und Fahrgefühl konnte der Scheitelpunkt passiert werden. Auch der Abstieg verlief „reibungslos“.

Gegen 15 Uhr waren alle Teilnehmer wieder zuhause und waren sich einig: Ein solcher Event muss wiederholt werden.