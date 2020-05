Mit 140 Sachen durch den Herfatzer Tunnel

Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg haben am Montag zwischen 9.15 und 12.15 Uhr auf der A 96 in nördlicher Fahrtrichtung in Höhe des Tunnels Herfatz die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, war der schnellste Autofahrer mit 140 Stundenkilometern unterwegs.

Im Herfatzer Tunnel beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autos 100 Stundenkilometer, Lastwagen dürfen maximal 80 Stundenkilometer schnell sein. Während Überwachungszeitraum wurden insgesamt etwa 1100 Fahrzeuge gemessen und dabei 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert. Drei Fahrzeuge waren so schnell, dass deren Fahrer, neben einem höheren Bußgeldbetrag, zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen müssen.