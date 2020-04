Mit 129 km/h in 80er-Zone erwischt

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben am Montagabend auf der A 96 in südlicher Fahrtrichtung zwischen 18 und 19 Uhr an der Behelfsausfahrt beim Tunnel Herfatz eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Im Überwachungszeitraum wurden laut Polizeibericht 384 Fahrzeuge gemessen, von denen 52 (mehr als 13 Prozent) zu schnell unterwegs waren. Insgesamt drei Übertretungen dürften Fahrverbote nach sich ziehen, der schnellste Pkw wurde mit einer Geschwindigkeit von 129 Stundenkilometer gemessen.

Mehr zum Thema Wangen Mehrfach rücksichtslos überholt