Missverständnis führt zu Unfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Ravensburger Straße in Wangen ist am Montag gegen 13.15 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden.

Ein 67-jähriger VW-Fahrer wollte an der Einmündung der Straße „Fronwiesen“ in Richtung der Ravensburger Straße nach links abbiegen, schreibt die Polizei. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer hielt auf Höhe des dortigen Bahnübergangs an, um eine Passantin über die Straße gehen zu lassen. Dies verstand der VW-Lenker missverständlich als Zeichen, seinen Abbiegevorgang zu ermöglichen, und kollidierte mit dem Lkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.