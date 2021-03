Ministerpräsident spricht mit Unternehmern aus der Region

Winfried Kretschmann sucht den Dialog mit Unternehmern aus der Region. Bei einem digitalen Besuch war der Ministerpräsident Gast in den Wahlkreisen 68 und 69 und bekam von drei Medizintechnik Firmen deren Innovationskraft und Wünsche an die Politik präsentiert. Eingeladen hatten die grünen Wahlkreiskandidaten Manne Lucha (MdL), Minister für Soziales und Integration und Petra Krebs (MdL). Aus Berlin zugeschaltet war die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger.

Zu Beginn sagte Kretschmann, dass jeder Baden-Württemberger zum Thema „Wirtschaft im Ländle“ im Halbschlaf die Bereiche Fahrzeugbau, Maschinenbau und Anlagenbau nennen könne. Dabei sei auch die Gesundheitswirtschaft ein starker Faktor. Mehr als eine Million Arbeitsplätze gibt es in diesem höchst innovativen Bereich. In diesem Zusammenhang wies Kretschmann auf die Gesundheitsstrategie der Landesregierung hin, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit der Menschen in allen Lebensphasen und Lebenswelten zu fördern. Die Gesundheitspolitik sei auch einer seiner großen Schwerpunkte der nächsten Legislaturperiode, wenn er wieder gewählt würde.

Forderung nach Sonderzulassung

Als erstes Unternehmen präsentierte sich Candor Biosience aus Wangen. Tobias Polifke zeigte das Produktspektrum auf, darunter befinden sich auch hochspezifische Komponenten für aussagekräftigere Antikörpertests gegen SARS-CoV-2. Die bei den Tests verwendeten Tropfflaschen mit Puffer und Probe sind potentiell hoch infektiös. Ein inaktivierender Testpuffer des Unternehmens tötet die Viren in einer Minute. Polifke forderte von Kretschmann eine Sonderzulassung hierfür.

Frank Gläss, CEO von Glaess aus Weingarten, berichtete von Automatisierungslösungen für ein namhaftes Pharmaunternehmen in Ravensburg. Seine Wünsche an die Landespolitik: Effektivere Pandemiebekämpfung, Ausbau des Mobilfunknetzes, Anreize für Digitalisierung und Zuteilung von Fördergeldern auch an kleine und mittlere Unternehmen.

Fabian und Rafael Baur, geschäftsführende Gesellschafter von Wenglor aus Tettnang, nannten aus dem großen Produktportfolio ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Ein 3D-Scan hilft, die Genauigkeit der CT-Bestrahlung von Tumorpatienten zu gewährleisten. Auch im Klimaschutz sei die Firma engagiert. Zusammen mit einer Schweizer Firma hat man ein Verfahren entwickelt, um CO2 aus der Atmosphäre zu waschen.

An die Politik gerichtet beklagten alle Unternehmer den Fachkräftemangel. Der sei auch deswegen in der Region so groß, weil viele potentielle Bewerber sich hier die hohen Mieten und die hohen Kosten fürs Bauen nicht leisten können oder wollen.

Medizinprodukte-Verordnung „krass innovationsfeindlich“

Ein weiterer wichtiger Wunsch war der Abbau der Bürokratie. Einfach und transparent sowie schnell soll es gehen. Kretschmann griff dies auf und nannte seinerseits die Medizinprodukte-Verordnung, die „krass innovationsfeindlich“ sei. Erst heute habe er dazu einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben.