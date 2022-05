Minister Hauk informiert sich über Fortschritte im Landesgartenschaugelände

Beeindruckt von den Fortschritten im Gelände der Landesgartenschau 2024 hat sich der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk bei seinem Besuch in Wangen gezeigt. Oberbürgermeister Michael Lang hatte dem Minister die Projekte zuvor bei einem Rundgang durch das rund 40 Hektar große Areal vorgestellt. Auf der Argeninsel pflanzten unter anderem Minister Hauk mit Lang sowie einige Aufsichtsräte der Landesgartenschau eine Linde.

Michael Lang zeigte, dass die Landesgartenschau 2024 samt der damit verbundenen Fördergelder in Wangen die Entwicklung eines neuen Stadtteils in der bisherigen Industriebrache der ERBA und den Auwiesen ermöglicht. Er sagte: „Die Landesgartenschau 2024 ist für Wangen ein Stadtentwicklungsprojekt, das erstmals die ERBA und die Auwiesen über die neuen Wege und die Argen-Revitalisierung in die Stadt integriert.“

Dem stimmte Minister Hauk und betonte: „Die städtebauliche Neuordnung im Rahmen der Landesgartenschau 2024 in Wangen im Allgäu ist ein herausragendes Beispiel für eine nachhaltige und klimagerechte Baukultur in unserem Land mit bundesweiter Strahlkraft.“ So informierte sich der Minister ganz besonders über die Weiterentwicklung einiger über die Holzbau-Offensive geförderten Projekte in den Auwiesen. Bauen mit Holz gilt als besonders ressourcenschonend, weil im Holz CO2 gebunden ist. „Um unsere ambitionierten Ziele im Klimaschutz zu erreichen, müssen wir den Bausektor dekarbonisieren und transformieren. Der Holzbau bietet, in Kombination mit nachhaltigen Waldressourcen, die Möglichkeit klimaschädliches CO2 in Holz langfristig zu speichern. Dabei geht es auch um eine qualitative Entwicklung unserer Städte und Gemeinden“, sagte Hauk.