Mini-Wangen geht wieder los

Die Spielestadt Mini-Wangen, die für Kinder von sechs bis 13 Jahren als Ferienprogramm angeboten wird, geht in die nächste Runde. Im Jugendhaus können 85 kleinen Bürger seit Montag ihre eigene Stadt nach ihren Vorstellungen und Wünschen gestalten. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich vor Ort am ersten Tag umgeschaut und auch die Pressegruppe der Kinder berichtet.

So gibt es beispielsweise eine Schmückerei, einen Zirkus, die Pressegruppe, einen Bauhof sowie ein Rathaus. Für die Verpflegung ist durch eine Küche, in der auch die Bürger Mini-Wangens mitkochen, gesorgt. Die Hauptverantwortliche und kommunale Jugendreferentin, Alexandra Weidmann, erzählt, dass Studenten aus aller Welt bei der kleinen Stadt helfen sowie weitere Ehrenamtliche und Mitarbeiter des Jugendhauses.

Am Dienstag komme zudem der „echte“ Oberbürgermeister Wangen, Michael Lang, um die Bürgermeisterin und den Bürgermeister Mini-Wangens in das Amt einzuführen. Diese werden ebenfalls am Dienstag durch die Kinder gewählt.

Aber auch die großen Bürger könnten einen Teil des Nachwuchs bei einem Zirkusauftritt auf dem Markt am Mittwoch live miterleben, wie der Artist Chriss Breuning aus Frankfurt erwähnt. Weiter sagt er: „Ich biete schon seit mehreren Jahren den Zirkus in der Mini-Stadt an.“ Jeden Sommer freue er sich auf diese einzigartige Woche.

Seit 2007 gibt es diese Ferienaktion in Wangen schon. Sie wird durch Spenden des Lions-Clubs sowie dem Beitrag für 35 Euro pro Teilnehmer finanziert.

Vom ersten Tag berichten Lara Koppe und Katharina Graf von der Pressegruppe der „Nachwuchsstadt“: „Beim ersten Tag in Mini-Wangen ist schon viel passiert, zum Beispiel in der Küche. Es gibt zwei Gruppen und zwar die Beiköche und die Köche. Sie kochen jeden Tag ein leckeres Mittagessen für ganz Mini-Wangen.“

Auch im Rathaus war viel los – und zwar in Form von Anträgen, wie die Pressegruppe mitteilt: Es gab sogar jemanden, der einen Antrag für einen Bankraub gestellt habe. „Dann gibt es auch ein Gericht. Es hat viel gerichtet und viele Urteile gesprochen. Der Zirkus hat heute schon jongliert, Diabolo gespielt und sind Einrad gefahren. Beim Bauhof haben sie schon einen Briefkasten, einen Tisch und Stühle gebaut. Bei der Polizei gab es schon mindestens fünf Einsätze weil der Stempel der Bank gestohlen worden war. In der Schmückerei haben sie schon Plakate und Ausweise für die Polizei gemacht. Die Bank wurde wegen wiederholten Diebstahls geschlossen und sicherer wieder aufgebaut. Morgen wird der Bürgermeister/in gewählt.“