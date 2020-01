Minderjähriges Opfer überführt Täter mit Audio-Datei

Vor dem Ravensburger Landgericht ist ein Mann aus dem württembergischen Allgäu verurteilt worden. Gestanden hatte er unter anderem die Kindesmisshandlung des Sohnes seiner ehemaligen Lebensgefährtin und den schweren sexuellen Missbrauch in mehr als hundert Fällen an deren Tochter. Das Mädchen war zum Tatzeitpunkt zwischen zwölf und 14 Jahren alt.

Aufnahme zeigt Dilemma des Opfers

Überführt wurde der Mann durch das überlegte Handeln des Opfers selber. Das Mädchen hatte bei einem seiner Übergriffe die Aufnahmefunktion ihres Handys eingeschaltet, um einen Beweis zu bekommen. Diese Aufnahme, die vor Gericht abgespielt wurde, schilderte das ganze Dilemma des Mädchens, in dem es sich befunden hat. So war darauf nicht nur zu hören, wie er im einen Moment mit derben Worten von ihr sexuelle Handlungen fordert, sondern auch wie er kurze Zeit später väterlichen Rat gibt. Laut ermittelnder Kriminalkommissarin, die als Zeugin befragt wurde, spiegele sich darin das „ambivalente Verhältnis zwischen Vaterfigur und Peiniger.“

Angeklagter eifersüchtig auf Freund gewesen

Eskaliert sei die Situation zwischen Täter und Opfer letzten Endes, weil der Angeklagte auf den Freund des Mädchens sehr eifersüchtig reagiert habe. Im Streit darüber habe er das Mädchen heftig ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei es zu einer Freundin geflüchtet, der es sich erstmals anvertraut habe. Als die Mutter von den Vorwürfen erfahren habe, sei diese zum Jugendamt und zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Gegenwehr wurde bestraft

Im Verlauf der Ermittlungen sei dann herausgekommen, dass der Täter das Mädchen durch die Androhung von Schlägen und Beleidigungen gefügig gemacht habe: „Gegenwehr wurde mit Aggression durch den Angeklagten bestraft“. Auch habe man Aufnahmen auf seinem Computer entdeckt, die „auf eine Vorliebe für junge Frauen“ schließen lassen, wie die Ermittlerin aussagte. Da diese Aufnahmen jedoch bereits gelöscht gewesen seien und überdies nur einen kleinen Teil einer insgesamt großen Sammlung pornographischer Dateien darstellten, hatte die Kammer bereits am ersten Verhandlungstag den Anklagepunkt bezüglich des Besitzes kinder- und jugendpornographischen Materials fallen gelassen. Ebenso hält es die Kommissarin für möglich, dass es weitere Opfer gibt. Die Gesamtumstände hätten jedoch keinen weiteren Ermittlungsbedarf ergeben.

Nicht pädophil

Laut forensisch-psychiatrischen Gutachten wurde der Angeklagte als voll schuldfähig eingestuft. Als pädophil könne man den Täter nicht bezeichnen, da er vorrangig auf erwachsene Frauen stehe. Allerdings auf Frauen „mit mädchenhafter Erscheinung“, wie die Gutachterin es ausdrückte. Die Missbrauchssituation mit dem Mädchen sei dadurch entstanden, dass dieses „leicht verfügbar“ und vom Täter „leicht dominierbar“ gewesen wäre.

Alpträume und Suizidgedanken

In ihrem Plädoyer stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass die Folgen für das Opfer erheblich sind. Das Mädchen habe Alpträume und nach den Taten Suizidgedanken gehabt. Die Leistungen in der Schule seien eingebrochen und es habe selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Er habe das Mädchen in einen ständigen Loyalitätskonflikt gebracht durch die väterliche Fürsorge auf der einen und den Missbrauch auf der anderen Seite. Er habe das Kind bedroht, geschlagen und sich so gefügig gemacht. Sein Handeln sei am Rande der sexuellen Nötigung anzusiedeln: „Das Opfer war dem Angeklagten vollständig ausgeliefert.“ Deshalb forderte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von fünf Jahren und zehn Monaten.

Die Anwältin des Opfers trug in ihrem Plädoyer Teile eines Briefes vor, den das Mädchen geschrieben hatte. Darin schreibt die mittlerweile 16-Jährige, dass sie „nicht mehr das kleine schüchterne Mädchen, sondern nun selbstbewusst, mutig und stark“ sei. Im Gegensatz zum Täter, der eines Tages aus dem Gefängnis herauskomme, wisse sie jedoch nicht, „ob sie jemals frei sein werde von dieser Erfahrung". Denn „dieses Päckchen“ müsse sie ihr Leben lang mit sich herumtragen.

„Irgendwie da reingerutscht“

Die Verteidigung plädierte, dass der Angeklagte „nicht pädophil“, sondern „irgendwie da reingerutscht“ sei. Zudem habe der Angeklagte durch das Geständnis einen langwierigen Prozess vermieden sowie eine Schmerzensgeldzahlung von 5000 Euro angeboten – „auch wenn man so eine Tat nicht mit Geld aufwiegen kann“, wie der Verteidiger feststellte. Er plädierte für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

Zuletzt äußerte sich der Angeklagte: Er trage die Schuld für alles und wolle sich dafür entschuldigen, was er „der Familie angetan habe“. Im Gefängnis wolle er an sich arbeiten und ein anderer Mensch werden.

„Beim Opfer massivste Schäden verursacht“

Verurteilt vom Landgericht wurde der Angeklagte schließlich zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Begründet wurde das Urteil damit, dass der Mann auf das Mädchen massiv und in straffälliger Weise eingewirkt habe, sodass „ beim Opfer massivste Schäden verursacht“ worden seien, deren Folgen man noch gar nicht absehen könne. Man wisse nicht, was mit dem Opfer in fünf, zehn oder 20 Jahren seelisch passiere, stellt der Vorsitzende Richter fest: „Das macht die Tat für das Opfer so schwer erträglich.“ Außerdem sei durch sein Handeln dem Opfer kein unbefangener Kontakt mehr mit dem anderen Geschlecht möglich.

Laut Gericht habe der Täter in der Tochter ein „Ersatzobjekt“ für die damalige Lebensgefährtin gefunden, wenn diese „nicht verfügbar“ gewesen sei. Eines, bei dem der Mann durch seine Autorität seine sexuellen Bedürfnisse habe befriedigen können. Laut dem Richter ein Verhalten, das „typisch“ sei. Zu Gute gehalten würde dem Angeklagten sein Geständnis, das den auf sechs Verhandlungstage angesetzten Prozess auf anderthalb Tage verkürzt und überdies dem Opfer eine Retraumatisierung erspart habe. Ohne dieses Geständnis wäre die Freiheitsstrafe, so erklärt der Richter, bei mindestens sieben Jahre gelegen. Da das Gericht keine Fluchtgefahr sieht, darf der Verurteilte bis zum Vollzug der Strafe auf freiem Fuß bleiben.