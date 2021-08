Milchwirtschaftler genießen gesundes Essen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Täglich eine gesunde und ausgewogene Ernährung, das will das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW)-Milchwirtschaft Wangen seinen Beschäftigten und Schülern bieten. Mit der Auszeichnung des Bio-Siegels hat die Küche der Wangener Einrichtung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mindestens 20% der Produkte sind aus biologischem Anbau. Das nächste Ziel hat das LAZBW schon im Blick: die Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE).

Stolz zeigt Rita Brinz, Leiterin der Küche des LAZBW Wangen, ihren Bio-zertifizierten Speiseplan. Rindfleisch, Eier, Kaffee, Tee, Nudeln, Müsli und Croissants werden nun ausschließlich in Bio Qualität angeboten. Zusätzlich kommen frische Waren wie Bio Salate, Gurken, Karotten oder Sellerie je nach Angebot auf den Tisch.

Für die Erstzertifizierung im Juni 2021 mussten Lagepläne, eine Liste des Bio-Sortiments, die Rezepturen des Bio-Speiseplans und die Bio-Zertifizierungen der Lieferanten vorliegen. Im Vorfeld gab es insgesamt zwei Coachings vom Landeszentrum für Ernährung in Schwäbisch Gmünd.

„Es war nicht einfach, passende Bio-Lieferanten zu finden“, erklärt Frau Brinz. Das Problem lag daran, dass der Speiseplan wöchentlich neu geschrieben wird, um auf regionale und saisonale Angebote zu reagieren. Viele Bio-Lieferanten erfordern aber eine 14-tägige Vorbestellung. Das Bio-Siegel erfordert entweder einige Gerichte komplett aus Bio-Produkten anzubieten oder 20 % der Lebensmittel biologisch erzeugt einzukaufen. Für Frau Brinz war klar, dass für die Küche des LAZBW in Wangen nur Variante 2 gelingen konnte.

Bei jeder angelieferten Bio-Ware werden nun das Bio-Siegel und die Öko Nummer überprüft, anschließend kommen sie in ein separates Lager und die Küchenmitarbeiter arbeiten mit einer Sortimentsliste, damit es keine Verwechslungen gibt. Lieferscheine und Rechnungen bewahren sie für die nächste Kontrolle auf und fertigen eine Verbraucherstatistik an. Die Kantine des LAZBW am Maierhof 7 in Wangen gibt pro Tag bis zu 100 Essen aus. Gäste sind die Auszubildenden der Berufe Milchwirtschaftliche Laborant/in oder Milchtechnologe/in, die in Wangen ihre überbetriebliche Ausbildung sowie den Berufsschulunterricht absolvieren und während dieser Zeit im Wohnheim untergebracht werden. Dazu kommen die angehenden Molkereimeister, die das ganze Jahr über am LAZBW untergebracht sind.