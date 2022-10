Milchpulver für kranke Kinder in Indonesien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mutter holt Marie - graue Wölkchen ziehen auf - mit dem Familientransporter von der Schule ab; Opa kutschiert seinen kleinen Stolz wöchentlich in die Geigenstunde; ein Ausflug an den Bodensee winkt fürs Tapfersein beim Zahnarzt, und die Eins im Mathe-Zeugnis wird belohnt mit Pizzaessen beim Italiener. Mittelschicht Deutschland 2022.

Die kleine Vania kam mit „Hasenscharte“ auf die Welt - Operation unbezahlbar; wegen Nichtbezahlung der Lehrer fällt die Dorfschule wochenlang aus; Vater hat keine Arbeit und bringt das Geld für Milchpulver nicht auf; zu allem Übel bricht sich die Kleine noch ihr Ärmchen und Mutter bandagiert mit Stecken und Schilfsgräsern. Indonesische Inseln 2022.

10 000 Kilometer Entfernung trennen die beiden Mädchen Marie und Vania, vielleicht zehn oder zwölf Flugstunden, doch ein Kontrast, wie er stärker kaum vorstellbar ist. Als Kind hier oder dort geboren - Lebensschicksal für die Betroffenen: angenehmer Wohlstand oder bittere Armut.

Dieser Not der Menschen in Indonesien hat sich Franziskanerschwester Ingeborg aus Christazhofen seit nunmehr 47 Jahren verschrieben. Auf einer Inselgruppe mit 37 weiteren bewohnten Inseln leitet sie am Zentralort Tello eine Krankenstation. „Einen Arzt gibt es hier nicht. Allein wir Schwestern leisten in unserer Poliklinik medizinische Hilfe und versorgen die Kranken; ohne uns wäre die Not allgegenwärtig“, beschriebt die 78-jährige Ordensfrau die Situation an ihrem Wirkungsort.

Täglich kommen über 30 Hilfesuchende zur Krankenstation, werden von den ausgebildeten Krankenschwestern versorgt und erhalten Medikamente für daheim. Wer kein Geld hat erhält kostenlose Behandlung; andere steuern einen kleinen Obolus bei. „Bei uns bekommt grundsätzlich jeder Hilfe, egal welcher Religion oder Ethnie er angehört.“ Für längere Behandlungen gibt es auch ein paar Plätze für stationären Aufenthalt.

„Viele Kinder sind erkrankt wegen Mangel- und Unterernährung und daher anfällig für Durchfallerkrankungen, Wurmbefall, Malaria und dem gefährlichen Denguefieber. Sie bekommen dann von uns Milchpulver, das wir auf dem Festland kaufen müssen.“ Eine Hilfe mit nachhaltiger Wirkung, denn: „Ausreichend ernährte Kinder sind gesund und robuster.“

Mit einem kleinen Motorboot suchen die Schwestern die Kranken der umliegenden Inseln auf und werden dort zum rettenden Engel in Elend und Not.