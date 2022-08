Milch läuft aus und verunreinigt Karbach

Unachtsamkeit beim Umpumpen von Milch war die Ursache, als am Freitagnachmittag circa 200 Liter Milch in den Regenwasserschacht einer Käserei in Wangen liefen. Dadurch kam es zu Verunreinigungen im Karbach, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Wangen konnte demnach einen Teil der Milch absaugen und spülte den Bach mit mehreren Zehntausend Litern Wasser nach. Ob es zu einer schädigenden Gewässerverunreinigung kam, kann erst in einigen Tagen gesagt werden, heißt es im Bericht abschließend.